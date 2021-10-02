В ряде российских городов сегодня вспоминали нижегородскую журналистку Ирину Славину, которая покончила с собой у здания регионального МВД год назад. Её смерти предшествовали неоднократные обыски, штрафы и давление силовиков.

В Москве люди с цветами с полудня приходили к зданию представительства Нижегородской области неподалёку от метро Тверская, приносили цветы, зажигали свечи. Сопредседатели профсоюза журналистов и работников СМИ принесли плакаты с надписью «Год без Ирины Славиной 1973-2020», его повесили на стену здания. Люди возмущались тем, что за гибель Славиной, которая покончила с собой под давлением силовиков никто не ответил. От СК требовали возбудить дело о доведении до самоубийства.

Полицейские следили за немногочисленными участниками, но не вмешивались. В Нижнем Новгороде больше ста человек принесли цветы к зданию МВД, возле которого Славина год назад подожгла себя и заживо сгорела. Дочь журналистки и главного редактора издания Koza Press провела одиночный пикет. Маргарита Мурахтаева держала плакат со словами о том, что убийство её матери планировалось годами, и обвиняла в этом губернатора региона Глеба Никитина, сообщает интернет-издание Sota Vision. Вспомнили Славину сегодня и в Новосибирске, где прошли одиночные пикеты. Люди принесли с собой фотографии нижегородской журналистки и вспоминали её предсмертный пост в фейсбуке, в котором она обвиняла Россию в своей смерти. Акции также прошли в Ярославле и Кирове.

Ирине Славиной было 47 лет. После её самоубийства по решению родственников издание Koza Press перестало работать.