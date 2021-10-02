Первые в истории выборы в Меджлис проходят сегодня в Катаре

Кандидаты и избиратели говорят о выборах как о важном историческом моменте.
Для современного Катара эта демократическая процедура совершенно новая. Участие в этом совете важно для граждан и государства
На 30 мест претендуют 284 кандидата.
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Кандидаты и избиратели говорят о выборах как о важном историческом моменте.
Для современного Катара эта демократическая процедура совершенно новая. Участие в этом совете важно для граждан и государства
На 30 мест претендуют 284 кандидата.
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…