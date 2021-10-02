Правящая партия Грузии, а также оппозиция утверждают, что именно они одерживают победу на выборах в органы местного самоуправления. При этом в оппозиционном «Едином национальном движении» обвиняют своих оппонентов в запугивании и шантаже. В правительстве настаивают, что партия «Грузинская мечта» побеждает во всех муниципалитетах, и в то же время призывает ее сторонников проявить активность. Эти выборы проходят на фоне задержания лидера «Единого национального движения» и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Накануне его доставили в тюрьму города Рустави в нескольких десятках километров от Тбилиси. Сам экс-президент ранее призвал своих сторонников участвовать в выборах и защищать их результаты.

Саакашвили прибыл в Грузию, несмотря на предупреждение о том, что он будет задержан, поскольку является фигурантом нескольких уголовных дел. Уполномоченный по правам человека Нино Ломджария, которая навестила политика в камере, сказала, что экс-президент не сопротивлялся при задержании.

Накануне Ломджария объявила, что Саакашвили начал голодовку и добивается встречи с консулом Украины. Уже несколько лет у него есть украинское гражданство. Он участвует в политической жизни этой страны. В свою очередь, в грузинском МИДе выразили надежду, что задержание Саакашвили не отразится на отношениях с Киевом.