Лию Ахеджакову и еще нескольких сотрудников «Современника» допрашивали из-за спектакля «Первый хлеб»

Внести правки в спектакль ранее требовали некоторые общественные организации.

Следователь, по словам артистки, приезжал в «Современник» несколько недель назад. В интервью РИА «Новости» Лия Ахеджакова отметила, что разговаривал он с ней очень деликатно, а на эту беседу её вызывали в театр.

В то же время газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что допроса актрисы следователь не проводил. По словам собеседника издания, её не приглашали «из уважения к возрасту». Он добавил, что беседу вместо этого вели с художественным руководителем театра Виктором Рыжаковым и автором пьесы «Первый хлеб» Ринатом Ташировым.

О допросе Лия Ахеджакова рассказывала в интервью газете «Московский Комсомолец». Там же она сказала, что испытывает страх из-за травли, связанной с постановкой.

Еще летом глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль «Первый хлеб» на наличия оскорбления ветеранов. О том, что в постановке есть подобные высказывания, в своих обращениях в различные ведомства писала организация «Офицеры России».

Ранее театр «Современник» уже изменил монолог персонажа Ахеджаковой, из-за которого началась травля. Постановку снова будут играть на сцене. Ближайший показ запланирован на завтра.