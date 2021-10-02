Журналиста газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии задержали в Москве и вывезли в Минск

Первым о задержании Геннадия Можейко сообщил в своем Телеграм-канале лишенный белорусской государственной регистрации правозащитный проект «Весна». Однако вскоре эту информацию подтвердил главный редактор газеты Владимир Сунгоркин. Как он отметил в интервью «Эху», на данный момент известно, что Можейко находится в изоляторе «Окрестино». Во время минских протестов лета прошлого года оказавшиеся там рассказывали о пытках и насилии со стороны силовиков. По словам Владимира Сунгоркина, в момент задержания журналист находился в Москве.

По словам матери Можейко, в минской квартире журналиста накануне прошли обыски, в постановлении были указаны статьи уголовного кодекса Белоруссии о разжигании расовой, национальной или религиозной розни, а также об оскорблении представителей власти.

Журналист является автором материала о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии и погибшем при перестрелке с силовиками жителе Минска. После публикации сайт «Комсомольской правды» в республике был заблокирован из-за того, что по мнению властей на нем публиковалась информация, «способствующая формированию источников угроз национальной безопасности».

Официальной информации о задержании и депортации журналиста до сих пор нет.

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков накануне предупреждал, что силовики готовы действовать, в том числе, за пределами республики.

Между Россией и Белоруссией действует соглашение, по которому следственные органы могут передать задержанного гражданина, – напомнил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

Венедиктов также подчеркнул, что ответственность за выдачу несет та сторона, которая выдавала, а не та, которая требовала выдать человек.

МИД России час назад впервые отреагировал на задержание журналиста «Комсомольской правды» в Белоруссии. Как сообщила «Эху» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, посольство в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования газеты. Захарова добавила, что речь идет о белорусском СМИ и о гражданине Белоруссии, хотя газета работает как филиал российского издания. На Смоленской площади рассчитывают, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на днях раскритиковал решение белорусских властей о блокировке сайта «Комсомольской правды». Он назвал это нарушением права на свободу слова.

Сам Владимир Путин ранее называл «Комсомольскую правду» своей любимой газетой.