Более 200 афганских женщин-судей вынуждены скрываться, опасаясь мести со стороны бывших заключенных

Им угрожают, в частности, те, что был осужден за убийства и изнасилования, – рассказали несколько бывших судей журналистам медиакорпорации Би-би-си. Теперь они буквально живут в подполье и каждые несколько дней меняют место жительства. После того, как к власти в Афганистане пришли талибы, они освободили из тюрем тысячи осужденных преступников. Представитель группировки сказал Би-би-си, что они готовы предоставить защиту бывшим судьям.

Движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.