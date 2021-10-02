NYT: В США к концу года могут появиться первые в мире таблетки от коронавируса

Это пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Компания «Мерк» объявила об успешном завершении клинических испытаний препарата «Молнупиравир». Теперь она рассчитывает в ближайшее время получить лицензию. По словам разработчиков, новое лекарство вдвое снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса.

После публикации итогов испытаний акции «Мерк» подскочили в цене почти на 10%.