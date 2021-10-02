Чувашия стала еще одним регионом, который объявил о введении QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом

Чувашия стала еще одним российским регионом, который объявил о введении цифровых кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом. Эти коды будут получать жители региона, сделавшие прививки от инфекции, либо уже переболевшие, – пояснили в местной администрации. Документы потребуются для посещения культурных мероприятий и общепита. Новые правила начнут действовать с 10 октября.

Цифровые коды для посещения массовых мероприятий со следующей неделе также вводят Пермский край и Удмуртия. В Ульяновске они начнут действовать с начала ноября, а в Самарской области по ним будут пускать также в фитнес-центры.