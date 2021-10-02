Власти Оренбургской области объявили о награде за информацию, которая поможет раскрыть убийство студенток в городе Гай

Власти Оренбургской области объявили о награде за информацию, которая поможет раскрыть убийство трех студенток в городе Гай. Губернатор Денис Паслер сообщил, что тому, кто предоставит сведения о подозреваемом в этом преступлении, выплатят миллион рублей.

Убийство произошло в ночь со среды на четверг. По данным следствия, преступник попытался поджечь квартиру, которую снимали жертвы. Тела двух девушек обнаружили в доме, третью нашли во дворе. Они приехали из Башкирии и учились в местном медицинском колледже.