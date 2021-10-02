Полиция проверяет сообщения о драке на железнодорожной платформе «Поварово» в Московской области

Как рассказали в управлении МВД на транспорте, их сотрудники установили, что у потерпевшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с двумя пассажирами пригородного поезда, – передает агентство «Москва». Он госпитализирован с травмами. Сейчас разыскивают участников драки.

Между тем, интернет-издания «Ридовка» утверждает, что нападавших было четверо. Они не только избили пассажира, но и раздели его прямо на платформе. Местные жители, как добавляет «Ридовка», считают, что нападавшие были мигрантами, которые проживают в общежитии неподалеку от платформы. При этом ранее в полицию уже поступало несколько жалоб на приставания иностранцев к несовершеннолетним в поселке, – добавляет интернет-издание.