Столичная полиция установила личность водителя спорткара, который погиб минувшей ночью на северо-западе Москвы

Владельцем элитной иномарки оказался 21-летний петербуржец. По данным телеканала REN это Роман Марнов. Он как говорят в полиции злостный нарушитель правил, о чём говорит число выписанных штрафов — их почти 700, сообщает агентство ТАСС. Последние два года владелец спорткара Audi R8 жил в Москве. Занимался бизнесом в области недвижимости.

Видео с ДТП на улице Нижние Мнёвники появилось в соцсетях.

На нём хорошо заметно, как машина на огромной скорости буквально подлетает вверх и затем взрывается. Спортивный автомобиль разорвало на куски. Его части разбросало по всей дороге, двигатель оказался на тротуаре. Перед тем как машина попала в кадр, она как выяснила полиция, врезалась в металлический отбойник и мачту городского освещения. Водитель погиб на месте. В машине никого с ним не было, иначе жертв могло быть больше, говорят в правоохранительных органах.

Накануне в Москве произошла ещё одна авария с участием спортивного автомобиля. На улице Сретенка Porshe протаранил здание школы, более известной как Пушкинская, пострадали два человека, они в больнице.