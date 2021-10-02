Московские полицейские задержали еще одного активиста по следам недавних протестных выступлений КПРФ

Речь идет о помощнике депутата Госдумы от коммунистов Валерия Рашкина Владе Жуковском. Он сам опубликовал видео задержания в своем Telegram-канале.

КПРФ провела в центре Москвы по меньшей мере два протестных мероприятия с критикой итогов думских выборов. После этого были задержаны десятки активистов и депутатов компартии. Накануне был задержан лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. Суд приговорил его к 20 тысячам рублей штрафа по статье о порядке проведения массовой акции.