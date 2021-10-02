МИД России только что впервые отреагировал на задержание журналиста «Комсомольской правды» в Белоруссии

Как сообщила «Эху» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, посольство в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования газеты.

Захарова добавила, что речь идет о белорусском СМИ и о гражданине Белоруссии, хотя газета работает как филиал российского издания. На Смоленской площади рассчитывают, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Представители Союза журналистов России призвали белорусские власти освободить задержанного журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко. В союзе уверены, что его преследуют за профессиональную деятельность. Как сообщили в редакции «Комсомольской правды», по их информации, Можейко уже находится в минском изоляторе на улице Окрестина. В то же время его родители рассказали, что задержан он был на территории России.

О том, что белорусские силовики готовы действовать и за пределами своей республики, накануне предупреждал министр внутренних дел Иван Кубраков.

По словам родителей Можейко, накануне в его квартире прошел обыск. В постановлении говорилось о двух статьях обвинения – это разжигание ненависти и оскорбление представителя власти. Можейко на этой неделе опубликовал статью о перестрелке в Минске, когда сотрудники КГБ штурмовали одну из квартир. Тогда представители спецслужбы утверждали, что владелец квартиры убил одного силовика и после был застрелен. После публикации этой статьи в Белоруссии был заблокирован местный сайт «Комсомольской правды».