Власти Канарских островов призывали жителей острова Пальма укрыться в своих домах

Это связано с ухудшением качества воздуха из-за извержения вулкана. Такие меры должны коснуться примерно 3,5 тысяч человек. Извержение началось в середине сентября. Потоки лавы уже разрушили более тысячи зданий. С острова были эвакуированы более 6 тысяч человек.

Ранее испанский премьер прервал свой визит в США для того, чтобы посетить пострадавшую зону.