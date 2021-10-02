Мошенники начали похищать деньги под предлогом привязки цифрового кода о вакцинации к социальной или банковской карте

Мошенники начали похищать деньги россиян под предлогом привязки цифрового кода о вакцинации к социальной или банковской карте. В департаменте здравоохранения подчеркнули, что этот код является самостоятельным элементом и не требует отдельной привязки. Кроме того, в мэрии напомнили, что сотрудники департамента и поликлиник не звонят с подобными предложениями жителя столицы. О том, сколько человек пострадало от действий мошенников, в департаменте не сообщают.