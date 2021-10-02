До девяти человек выросло число задержанных на пикете в центре Москвы

Большинство из них стояли возле памятника Пушкину с плакатами. Они вышли в знак несогласия с итогами думских выборов. Всего в центре столицы сегодня днем, как передает агентство ТАСС, собралось несколько десятков человек.

На прошлой неделе на Пушкинской площади собирались сторонники КПРФ. Акции проходили в формате встречи с депутатами. Тем не менее, после них были задержаны десятки активистов и депутатов Мосгордумы от компартии.