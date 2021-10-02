СЖР призвал освободить задержанного в Минске журналиста «КП в Беларуси» Можейко

По мнению представителей организации, сотрудника «Комсомолки» преследуют за его профессиональную деятельность и материалы, которые он готовил для издания. Факт работы журналистом не является преступлением и не может служить причиной для его задержания, – сказали агентству ТАСС в союзе журналистов.

По сведениям главного редактора «Комсомольсокй правды» Владимира Сунгоркина, сейчас сотрудник газеты находится в минском СИЗО. В то же время Сунгоркин отметил в интервью «Эху», что задержан журналист был на территории России.

Можейко является автором статьи о гибели жителя Минска Андрея Зельцера. Во время штурма его квартиры сотрудниками КГБ, как говорят представители пресс-службы, минчанин застрелил одного силовика и был убит ответным огнем.