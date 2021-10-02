Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала о встрече со следователями из-за постановки «Первый хлеб»

Об этом она рассказала в интервью газете «Московский комсомолец».

Лия Ахеджакова говорит, что встреча была связана с жалобами на спектакль «Первый Хлеб» в театре «Современник», поступившими от организации «Офицеры России». Представители этой группы увидели оскорбление ветеранов в монологе, который произносит героиня Ахеджаковой. В обращениях в прокуратуру было сказано, что в постановке есть и пропаганда ЛГБТ ценностей. Актриса отметила, что вся эта ситуация её подкосила, и таких трудностей, как те, которые появились сейчас, она не испытывала никогда.

Ахеджакова также рассказала, что боится играть спектакли из-за поступавших угроз от прокремлёвской группы «SERB». Представители этой организации, недовольные постановкой, обещали, по её словам, разбрызгать в зрительском зале фекалии, если режиссер и актеры не учтут требования изменить текст пьесы. Народная артистка считает, что это гораздо опаснее, чем просто цензура.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку этого спектакля, однако, чем она закончилась, в ведомстве так и не сказали.

Спектакль «Первый хлеб» показывали трижды. Ближайшие спектакли будут сыграны в это воскресенье и в понедельник.