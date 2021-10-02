Московская полиция задержала семь человек в центре столицы

В главном управлении МВД говорят, что они участвовали в несогласованной акции против итогов думских выборов. Четверо задержанных стояли с плакатами, один читал стихи собравшимся, – передает агентство ТАСС.

Ранее несколько мероприятий с критикой итогов выборов провели в столице сторонники КПРФ и депутаты от этой партии. После этого в отношении десятков активистов полиция составила протоколы об организации или участии в несогласованном мероприятии. Кроме того, были задержаны депутаты Мосгордумы от коммунистов. Некоторым уже назначили к штрафам, другим задержанным – административные аресты.