Министерство здравоохранения объявило, что все преграды для признания ВОЗ российских вакцин от коронавируса сняты

Этот процесс тянется уже больше полугода.

Компании, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник», необходимо подписать дополнительные документы и предоставить ряд бумаг, после чего вопрос о регистрации препарата «будет рассматриваться». Об этом после встречи с руководителем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что позиция России полностью услышана.

О том, что организация ожидает от производителя полный пакет документов по «Спутнику», её представители говорили агентству ТАСС еще в середине сентября. Они отмечали, что это нужно для проведения новой инспекции.

В этом году организация уже провела проверку четырёх площадок, которые производят «Спутник». Её эксперты заключили, что один из заводов не соответствует международным стандартам. Из-за этого процесс одобрения вакцины был приостановлен. Его обещали возобновить, когда предприятие исправит недочёты, и новая проверка это подтвердит.

На текущий момент ВОЗ одобрила уже семь вакцин от коронавируса. Из них пять от западных производителей и две от китайских.