Актер Дэниэл Крейг получит звезду на голливудской Аллее славы

Торжественное открытие состоится на следующей неделе. Крейг станет четвертым актером, который сыграл Бонда и удостоился подобной чести. До этого были открыты звезды Роджера Мура и Пирса Броснана, а также актера Дэвида Нивена, который снялся в неофициальном фильме «бондианы», «Казино Рояль» 1967-го года, – пишет интернет издание Variety.

На днях в Лондоне прошла премьера нового фильма «бондианы» «Не время умирать», где Крейг снялся в пятый и последний для него раз.