Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что уходит из политики

Он не собирается выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. При этом, как передает телеканал CNN-Филиппины, Дутерте объяснил свое решение тем, что подчиняется воле народа. Ранее он собирался идти на новые выборы в качестве кандидата на пост вице-президента, поскольку по Конституции не может занимать пост главы государства второй раз. Выборы на Филиппинах должны пройти в мае следующего года.

Дутерте известен своими эксцентричными высказываниями. Кроме того, правозащитники обвиняют его в причастности к гибели нескольких десятков тысяч человек в ходе антинаркотических рейдов в стране.