Московская полиция составила новые протоколы в отношении членов КПРФ после недавних протестов компартии

Выступления, которые были заявлены как встречи депутатов с избирателями, сопровождались протестами против итогов думских выборов. Этим утром в аэропорту «Внуково» при посадке на рейс бывшему кандидату в депутаты Госдумы от коммунистов Михаилу Таранцову четверо полицейских объявили о том, что на него составлен протокол об участии в несогласованной акции, – пишет интернет-издание Sota. Чуть менее часа назад о своем задержании сообщил один из помощников депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
2021-10-02T15:32:51+03:00
2021-10-02T15:32:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 02 октября 2021
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