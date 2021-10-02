Московская полиция составила новые протоколы в отношении членов КПРФ после недавних протестов компартии

Выступления, которые были заявлены как встречи депутатов с избирателями, сопровождались протестами против итогов думских выборов. Этим утром в аэропорту «Внуково» при посадке на рейс бывшему кандидату в депутаты Госдумы от коммунистов Михаилу Таранцову четверо полицейских объявили о том, что на него составлен протокол об участии в несогласованной акции, – пишет интернет-издание Sota. Чуть менее часа назад о своем задержании сообщил один из помощников депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.