Черногорский суд отправил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в «экстрадиционный изолятор»

Черногорский суд отправил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в так называемый экстрадиционный изолятор.

По словам его адвокатов, предприниматель будет оставаться под стражей до решения властей о его выдаче России. Они уже подали жалобу. О задержании Исмаилова по запросу Москвы стало известно накануне. В российском посольстве говорят, что ждут официального подтверждения. Как рассказал представитель защиты агентству РИА Новости, бизнесмена задержали после того, как он подал прошение о политическом убежище в Черногории.

Российские следователи обвиняют Исмаилова в причастности к убийствам.