Лия Ахеджакова рассказала, что была на беседе со следователем в связи со спектаклем «Первый хлеб» еще месяц назад

Актриса уточнила, что после этого никаких новых вызовов в Следственный комитет ей не приходило, – передает агентство РИА Новости. Ранее в интервью газете «Московский комсомолец» Ахеджакова призналась, что опасается выходить на сцену.

С жалобой на постановку «Первый хлеб» в органы обращалась провластная организация «Офицеры России». Они посчитали, что одна из сцен оскорбляет ветеранов.