В Парламенте Черногории на фоне ареста Тельмана Исмаилова призвали расследовать его связь с президентом страны

В Парламенте Черногории на фоне ареста бывшего владельца Черкизовского рынка призвали расследовать его связь с президентом страны.

Председатель комитета по безопасности и обороне Скупщины Черногории Милан Кнежевич потребовал официальной информации об аресте бизнесмена Тельмана Исмаилова, заметив, что пока все базируется на источниках различных СМИ. Представитель сильнейшей оппозиционной партии страны также отметил, что если бывший владелец Черкизовского рынка действительно арестован, то необходимо понять, кто мог оказывать ему поддержку, а также гарантировал безопасность. По мнению чиновника, тот факт, что Исмаилов воспринимается в стране как тот, кто имел хорошие отношения с бывшим премьер-министром, а ныне президентом Мило Джукановичем, говорит о возможной их связи. Кнежевич подчеркнул, что запросил разъяснения, почему арест был произведен только сейчас, если советующий ордер Интерпол выдал еще несколько лет назад.

Между тем интернет-версия газеты Vijesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что ранее предприниматель Тельман Исмаилов просил политическое убежище в Черногории из-за якобы политического преследования со стороны России.

Бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, защита обжаловала его арест, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Русакова.