ВОЗ, как утверждают в российском Минздраве, сняла все барьеры для признания вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения, как утверждают в российском Минздраве, сняла все барьеры для признания вакцины «Спутник V». Остались только административные процедуры, – сказал глава ведомства Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве. Ранее ВОЗ объявила о том, что приостановила процедуру регистрации российского препарата из-за претензий к одному из заводов, где производят «Спутник». Представители международной организации сказали, что им требуется еще одна проверка предприятия.
2021-10-02T15:05:09+03:00
2021-10-02T15:05:09+03:00
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15:05, 02 октября 2021
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