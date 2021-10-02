ВОЗ, как утверждают в российском Минздраве, сняла все барьеры для признания вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения, как утверждают в российском Минздраве, сняла все барьеры для признания вакцины «Спутник V». Остались только административные процедуры, – сказал глава ведомства Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве. Ранее ВОЗ объявила о том, что приостановила процедуру регистрации российского препарата из-за претензий к одному из заводов, где производят «Спутник». Представители международной организации сказали, что им требуется еще одна проверка предприятия.