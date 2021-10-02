Акция памяти нижегородской журналистки Ирины Славиной прошла сегодня в центре Москвы

Люди собрались у представительства Нижегородской области, чтобы возложить цветы и зажечь свечи.

Сегодня исполняется год с того дня, как главный редактор интернет-издания Koza press покончила с собой. Вспомнить ее пришли коллеги и простые москвичи. Документалист Нелли Муминова рассказала «Эху Москвы», что до сих пор не оправилась от случившегося. «Радио Свобода», где работала участница акции, признано иностранным агентом.

Вспоминают сегодня Славину и в других российских регионах. В Новосибирске в память о журналистке прошел одиночный пикет. В самом Нижнем Новгороде согласовать памятные мероприятия не удалось, однако люди планируют прийти к месту гибели Славиной и возложить цветы.

Журналистка покончила с собой после обыска по делу, где она проходила лишь свидетелем. Сама Славина жаловалась на давление властей.