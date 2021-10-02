Газета Комсомольская правда сообщила подробности задержания в Москве своего белорусского корреспондента Геннадия Можейко. До этого он выпустил материал о жителе Минска, который как утверждают власти, застрелил белорусского силовика и был убит ответным огнём.

Журналист помещён в изолятор «Окрестино» в Минске. В отношении Геннадия Можейко возбудили дело о разжигании розни и оскорблении представителя власти, пишет газета Комсомольская правда. Мама журналиста рассказала, что последний раз общалась с сыном по видеосвязи два дня назад, он тогда был в гостинице в Москве. Прошлой ночью ей позвонили и сообщили, что её сын задержан и находится в минском изоляторе. Квартиру журналиста вчера обыскали сотрудники КГБ Белоруссии. Забрали флэш-накопители и другие вещи, которые интересуют следствие. При обыске были семь следователей, сообщил главный редактор Комсомолки Владимир Сунгоркин.

Можейко на этой неделе общался с одноклассницей сотрудника IT-компании Андрея Зельцера. Он при штурме своей квартиры в Минске по версии силовиков застрелил из охотничьего ружья сотрудника КГБ и был убит ответным огнём. О погибшем во вторник программисте, власти подозревают его в терроризме, положительно отозвалась собеседница издания. Она сказала, что Зельцер всегда стоял за правду и был хорошим человеком. После этого сайт Комсомольской правды в Белоруссии заблокировали, перед этим публикацию сначала отредактировали, а затем удалили.

В Кремле осудили решение белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда».