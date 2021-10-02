Спортивный автомобиль разбился и сгорел сегодня на северо-западе Москвы

Это произошло на улице Нижние Мневники. Погиб водитель автомобиля. По данным столичного управления ГИБДД, водитель машины «Ауди» не справился с управлением, налетел на металлический отбойник, после чего автомобиль отбросило на фонарный столб. Как рассказали в дорожной инспекции агентству «Москва», за погибшим водителем числилось почти 700 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
2021-10-02T14:34:37+03:00
2021-10-02T14:34:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 02 октября 2021
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