Спортивный автомобиль разбился и сгорел сегодня на северо-западе Москвы

Это произошло на улице Нижние Мневники. Погиб водитель автомобиля. По данным столичного управления ГИБДД, водитель машины «Ауди» не справился с управлением, налетел на металлический отбойник, после чего автомобиль отбросило на фонарный столб. Как рассказали в дорожной инспекции агентству «Москва», за погибшим водителем числилось почти 700 штрафов за нарушение правил дорожного движения.