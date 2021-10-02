Восстановлено движение поездов в Пензенской области

Рано утром на одном из переездов пассажирский поезд столкнулся с «КамАЗом». В рельсов сошли три вагона. Пострадавших нет, – заверили в МЧС. Из-за этой аварии были задержаны четыре пассажирских поезда и отменен один пригородный.
2021-10-02T14:34:25+03:00
2021-10-02T14:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 02 октября 2021
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