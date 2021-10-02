Восстановлено движение поездов в Пензенской области

Рано утром на одном из переездов пассажирский поезд столкнулся с «КамАЗом». В рельсов сошли три вагона. Пострадавших нет, – заверили в МЧС. Из-за этой аварии были задержаны четыре пассажирских поезда и отменен один пригородный.