Грузинский МИД надеется, что задержание Михаила Саакашвили не отразится на отношениях с Украиной

Грузинский МИД надеется, что задержание бывшего президента страны Михаила Саакашвили не отразится на отношениях с Украиной. Политик уже несколько лет имеет украинское гражданство. В Тбилиси подчеркнули, что сразу же направили в Киев всю информацию по ситуации вокруг Саакашвили. Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи со случившемся. В свою очередь, в грузинском внешнеполитическом ведомстве назвали недопустимой ситуацию, когда один человек берет в заложники двустороннее стратегическое партнерство. Официальный Киев обещает предоставить Саакашвили необходимую поддержку.
2021-10-02T14:34:05+03:00
2021-10-02T14:34:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 02 октября 2021
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