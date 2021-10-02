Грузинский МИД надеется, что задержание Михаила Саакашвили не отразится на отношениях с Украиной

Грузинский МИД надеется, что задержание бывшего президента страны Михаила Саакашвили не отразится на отношениях с Украиной. Политик уже несколько лет имеет украинское гражданство. В Тбилиси подчеркнули, что сразу же направили в Киев всю информацию по ситуации вокруг Саакашвили. Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи со случившемся. В свою очередь, в грузинском внешнеполитическом ведомстве назвали недопустимой ситуацию, когда один человек берет в заложники двустороннее стратегическое партнерство. Официальный Киев обещает предоставить Саакашвили необходимую поддержку.