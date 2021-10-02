Белорусские силовики провели обыск в квартире задержанного журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко

В постановлении, которое они предъявили, говорится о расследовании уголовного дела по статьям о разжигании вражды и оскорблении представителя власти, – рассказали родители Можейко самой «Комсомолке». Они добавили, что в последний раз общались с сыном еще днем в четверг, когда он находился в Москве. В редакции отметили, что связь с Можейко пропала почти сутки назад. Сейчас, по их данным, он уже находится в минском изоляторе на улице Окрестина. Других данных пока нет.

Можейко опубликовал статью о перестрелке в Минске, когда сотрудники КГБ штурмовали одну из квартир, а ее владелец, по утверждению представителей КГБ, застрелил силовика и был также убит. В материале одна из знакомых застреленного жителя Минска положительно его оценивала. После этой публикации сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии был заблокирован