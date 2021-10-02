Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за недавнего фото на фоне храма Василия Блаженного

Следствие ведётся по статье об оскорблении чувств верующих, по которой предусмотрено лишение свободы сроком до одного года. Причиной разбирательства стало резонансное фото, опубликованное на днях в социальных сетях. На снимке блогер Руслан Бобиев и модель Анастасия Чистова, одетая в полицейскую куртку, имитируют оральный секс на фоне храма Василия Блаженного. На кадр обратили внимание интернет-пользователи, а позднее о нём написали в Телеграм-канале «Мужское государство», призвав правоохранительные органы возбудить уголовное дело. После этого сообщения пара была задержана, а вчера суд приговорил их к аресту на 10 суток с последующим выдворением Бобиева в Таджикистан за неповиновение полиции.

Сейчас страницы блогера в социальных сетях удалены, однако фото успело разлететься по интернету. Сам молодой человек принёс публичные извинения.

Руслан Бобиев не первый раз попадает в скандал, ранее он выкладывал в сети видео, где нападает на прохожих.