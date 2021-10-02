Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов в ближайшее время встретиться с армянским премьером Николом Пашиняном

В интервью испанскому агентству EFE он сказал, что открыт для обсуждений и рассчитывает «перевернуть страницу истории». Алиев добавил, что уже встречался с Пашиняном в трехстороннем формате в начале этого года. Переговоры проходили по инициативе России. Ранее Никол Пашинян говорил о готовности начать переговоры с официальным Баку.