Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов в ближайшее время встретиться с армянским премьером Николом Пашиняном

В интервью испанскому агентству EFE он сказал, что открыт для обсуждений и рассчитывает «перевернуть страницу истории». Алиев добавил, что уже встречался с Пашиняном в трехстороннем формате в начале этого года. Переговоры проходили по инициативе России. Ранее Никол Пашинян говорил о готовности начать переговоры с официальным Баку.
2021-10-02T14:05:08+03:00
2021-10-02T14:05:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2913134-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:05, 02 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…