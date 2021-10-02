На Красной площади в Москве задержан участник одиночного пикета

Он выступал против политических репрессий. По словам правозащитников, задержанного уже отвезли в ОВД «Китай-город». В чем его обвиняют, пока неизвестно.
2021-10-02T14:03:52+03:00
2021-10-02T14:03:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:03, 02 октября 2021
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