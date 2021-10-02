Правозащитницу Валентину Чупик отпустили из Шереметьево

Её семь дней держали в транзитной зоне.

Руководитель некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентина Чупик уже вылетела из Москвы в Ереван. Об этом интернет-изданию «Медиазона» рассказал её помощник Александр Ким. По его словам, это произошло после того как Узбекистан выдал правозащитнице новый заграничный паспорт.

Сотрудники ФСБ задержали Чупик в Шереметьево в прошлую субботу. Они вручили ей постановление о прекращении статуса беженки и запретили въезд в Россию на тридцать лет. Как отмечали в МВД, поводом стало то, что правозащитница нарушила закон, который запрещает предоставлять ложные сведения или фальшивые документы для признания беженцем. О каких бумагах идёт речь — не уточнялось.

Чупик получила статус беженки еще в 2009-ом году. Она бежала из Узбекистана, опасаясь уголовного преследования, после чего основала правозащитную организацию, которая помогает мигрантам из Центральной Азии.

Российские власти объявили интернет-издание «Медиазона» иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента. Ранее оно писало, что коллеги Валентини Чупик опасаются, будто правощазитницу будут пытать на родине, если Россия выдаст её Узбекистану.