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Эксклюзив Эха 14:02, 02 октября 2021

Редакция «Комсомольской правды» подтвердила задержание своего журналиста в Белоруссии Геннадия Можейко

Как сказал «Эху Москвы» главный редактор Владимир Сунгоркин, по их сведениям, сейчас задержанный находится в одном из минских СИЗО. Сунгоркин добавил, что Можейко работает в «Комсомольской правде» уже около 15-ти лет.

Он был автором статьи об убитом сотрудниками КГБ работнике IT-компании Андрее Зельцере. В спецслужбе утверждали, что житель Минска был застрелен после того, как убил силовика при штурме квартиры Зельцера. После публикации, в которой одна из знакомых положительно отозвалась о погибшем программисте, сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии был заблокирован. По данным родителей задержанного журналиста, в отношении Можейко расследуют дело по статьям о разжигании ненависти и оскорблении представителей власти, – добавили в редакции КП.  


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