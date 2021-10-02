Альпинист пропал на Камчатке

Это произошло в районе вулкана Ключевская сопка. Сейчас свою проверку проводит Следственный комитет. По предварительным данным, пропавший турист приехал в регион вместе со знакомым из Екатеринбурга. Второго участника восхождения обнаружили спасатели. Его должны доставить в поселок Ключи, его самочувствие оценивают как удовлетворительное, передает агентство ТАСС. Сейчас в районе вулкана ухудшились погодные условия, поднялась метель, сильный ветер, температура воздуха опустилась до минус 13-15 градусов.