В Москве впервые с середины июля было официально зарегистрировано более 4 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Всего по России, согласно данным оперативного штаба, выявили чуть более 25 тысяч заболевших за сутки. Это максимальное значение также с середины июля. Скончались 886 человек. Накануне, согласно данным штаба, количество умерших было на одного больше.
2021-10-02T13:35:24+03:00
2021-10-02T13:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 02 октября 2021
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