Две квартиры повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Спасатели эвакуировали почти сто человек. Погибших, по данным спасателей нет, два человека пострадали, с сильными ожогами их госпитализировали. В доме частично обрушился балкон, перекрытия между квартирами, в то же время угрозы для остальных конструкций здания нет, заверили в МЧС.
2021-10-02T13:34:54+03:00
2021-10-02T13:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 02 октября 2021
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