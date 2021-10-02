Две квартиры повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Спасатели эвакуировали почти сто человек. Погибших, по данным спасателей нет, два человека пострадали, с сильными ожогами их госпитализировали. В доме частично обрушился балкон, перекрытия между квартирами, в то же время угрозы для остальных конструкций здания нет, заверили в МЧС.