Журналист «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадий Можейко уже почти сутки не выходит на связь с редакцией. Как рассказал «Эху Москвы» главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, по неофициальной информации, их коллега сейчас может находиться в Минске в изоляторе на Окрестина. В то же время родители Можейко говорят, что задержан он был на территории России, сообщил Сугоркин: «Он, насколько я на эту минуту знаю, в знаменитом изоляторе на Окрестина в Минске, но мы это знаем пока не из официальных источников, а это подтвердили его родители. Там более интересная вещь, родители говорят, что его задержали на территории России». «Это все на мой взгляд ужасно, потому что я считаю, что его задержали ни за что вообще. Этот парень, Геннадий Можейко, у нас работал очень много лет, я думаю лет 15 в Белоруссии, и никогда никаких проблем с ним не было, это нормальный добросовестный журналист. То, что его задержали, я считаю, это абсолютный произвол», – заявил В.Сунгоркин. В.Сунгоркин также напомнил, что Можейко является гражданином Белоруссии и что издание будет делать все, чтобы помочь ему. «Конечно, все, что в наших силах мы будем делать, само собой. Мы никогда своих сотрудников не бросаем в беде», – заключил главред.

Можейко был автором статьи, посвященной убитому в Минске в ходе операции КГБ сотруднику IT-компании Андрею Зельцеру. В ней, в частности, приводились положительные отзывы знакомых погибшего. После этого сайт белорусского издания КП был заблокирован в республике. В КГБ Белоруссии утверждали, что Зельцер был убит в ходе перестрелки с сотрудниками ведомства. При этом сам он убил одного из силовиков.