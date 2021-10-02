Капитан женской сборной Афганистана по баскетболу в колясках начнет выступления в испанском клубе из Бильбао

Капитан женской сборной Афганистана по баскетболу в колясках Нилофер Боят начнет выступления в испанском клубе из Бильбао.

Боят получила место на эвакуационном рейсе по ходатайству испанской федерации баскетбола. Двое суток ей с мужем пришлось провести под палящим зноем без еды, прежде чем попасть в самолет, но паре удалось добраться до Испании, где контракт девушке предложили два клуба. Она выбрала Бильбао. После прихода к власти запрещенного в России движения Талибан женский спорт попал под запрет, что заставило профессионалов покидать страну. Большая часть женской сборной по футболу вылетела в Австралию, а меньшей удалось перебраться через пакистанскую границу. Участник токийской Олимпиады пловец Фахим Анвари двадцать часов ехал до иранской границы. Сейчас он тренируется в Казани, но пока не решил за какую страну выступать.

Покинуть страну спортсменам удается не всегда. Игрок юношеской сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке улететь из страны в камере шасси эвакуационного рейса.