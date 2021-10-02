В Катаре сегодня впервые проходят парламентские выборы

Ранее депутатов назначал правящий эмир. Депутатов изберут по одномандатным округам. Партии в стране под запретом. Один из кандидатов, Леена Нассер Аль-Дафа, сказала, что надеется послужить на благо страны. Аль-Дафа назвала среди своих приоритетов права женщин и детей, а также вопросы образования.
2021-10-02T13:11:24+03:00
2021-10-02T13:11:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2913110-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:11, 02 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…