В Катаре сегодня впервые проходят парламентские выборы

Ранее депутатов назначал правящий эмир. Депутатов изберут по одномандатным округам. Партии в стране под запретом. Один из кандидатов, Леена Нассер Аль-Дафа, сказала, что надеется послужить на благо страны. Аль-Дафа назвала среди своих приоритетов права женщин и детей, а также вопросы образования.