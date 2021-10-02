В парламенте Черногории заявили о необходимости расследовать связи Исмаилова и президента страны

Глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории заявил РИА Новости о необходимости расследовать связи Исмаилова и президента страны. В СК ожидают подтверждения задержания в Черногории бизнесмена Тельмана Исмаилова. В ведомстве сказали РИА Новости, что них в производстве находится уголовное дело в отношении бывшего владельца столичного Черкизовского рынка. Тельмана Исмаилова обвиняют в организации убийства двух предпринимателей. По информации СМИ, он был задержан по запросу России.
2021-10-02T13:10:12+03:00
2021-10-02T13:10:12+03:00
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13:10, 02 октября 2021
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