Актриса Лия Ахеджакова рассказала, что ее вызвали в Следственный комитет

Ранее организация «Офицеры России» пожаловалась на оскорбление ветеранов в постановке «Первый хлеб», где главную роль исполняет народная артистка России. В интервью «Московскому комсомольцу» Лия Ахеджакова сказала, что после угроз боится выходить на сцену. Лия Ахеджакова подчеркнула, что эти угрозы гораздо опаснее цензуры.
2021-10-02T13:08:15+03:00
2021-10-02T13:08:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:08, 02 октября 2021
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