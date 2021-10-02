Актриса Лия Ахеджакова рассказала, что ее вызвали в Следственный комитет

Ранее организация «Офицеры России» пожаловалась на оскорбление ветеранов в постановке «Первый хлеб», где главную роль исполняет народная артистка России. В интервью «Московскому комсомольцу» Лия Ахеджакова сказала, что после угроз боится выходить на сцену. Лия Ахеджакова подчеркнула, что эти угрозы гораздо опаснее цензуры.