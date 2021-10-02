В Москве вспоминают нижегородскую журналистку Ирину Славину

Она покончила с собой ровно год назад. Издание, которым руководила Славина перестало выходить в феврале этого года. Решение приняла дочь погибшей журналистки.
2021-10-02T13:07:36+03:00
2021-10-02T13:07:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:07, 02 октября 2021
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