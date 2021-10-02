Белорусские правозащитники утверждают, что в Москве был задержан корреспондент «Комсомольской правды» Геннадий Можейко

Центр «Весна» отмечает, что он был автором публикации о застреленном силовиками IT-специалисте, который, по версии властей, убил сотрудника КГБ. Представители спецслужбы в гражданской одежде вломились к нему домой. Предположительно из-за этой же публикации был заблокирован в Белоруссии сайт местной редакции «Комсомольской правды».

Главный редактор издания Владимир Сунгоркин отказался от комментариев нашей радиостанции. Агентству ТАСС он сказал, что журналист перестал выходить на связь, но официальных сведений о его задержании нет. Сунгоркин добавил, что в эти дни Геннадий Можейко должен был находиться в Минске, а не в Москве.