Украина требует от Грузии объяснений в связи с задержанием политика Михаила Саакашвили

В Киеве заявили, что намерены добиваться возвращения украинского гражданина. Прокурор Арчил Ткелашвили подчеркнул, что Саакашвили не может отбывать наказание в другой стране.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили накануне впервые за 8 лет вернулся на родину, где ранее его заочно приговорили суммарно к 9-ти годам заключения. Вечером он был задержан. Вскоре после этого политик объявил голодовку, – рассказала грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что никогда не помилует своего предшественника.

Лидер партии, основанной Саакашвили, Ника Мелия считает давление на бывшего президента Грузии политическим. Он также заявил о важности выборов, которые сегодня проходят в стране.

Накануне Саакашвили призвал всех своих сторонников идти на выборы, а потом защитить их результаты.

Ряд мировых СМИ уже отреагировали на арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Автор материала в газете Washington Post пишет, что арест Михаила Саакашвили приведет к усугублению политической нестабильности в Грузии. В частности, отмечается, что еще одно постсоветское государство будет ввергнуто в кризис. Между тем, отмечает автор публикации, это вся эта ситуация может сыграть на руку Москве, поскольку теперь Грузия может отдалиться от западных союзников.

О потенциальных потрясениях в Грузии пишет и агентство AFP, отмечая, что задержание главного оппозиционного политика Грузии станет испытанием для правящей в стране партии, чьи рейтинги постоянно падают.

В свою очередь газета New York Times арест оппозиционера называет политическим театром с высокими ставками. Автор публикации утверждает, что бывший президент Михаил Саакашвили насмехался над правительством.

В мировой прессе Михаила Саакашвили в основном называют ярким прозападным реформатором и ведущей фигурой оппозиции Грузии.