Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что российские вакцины помогают стране справляться с пандемией

Он сказал ТАСС, что республика стала одним из первых государств в мире, которое официально одобрило применение препаратов «Спутника» и «ЭпиВакКорона» на своей территории. При этом, по официальным данным властей Туркмении, в стране якобы до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
2021-10-02T12:34:26+03:00
2021-10-02T12:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 02 октября 2021
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