Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что российские вакцины помогают стране справляться с пандемией

Он сказал ТАСС, что республика стала одним из первых государств в мире, которое официально одобрило применение препаратов «Спутника» и «ЭпиВакКорона» на своей территории. При этом, по официальным данным властей Туркмении, в стране якобы до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.